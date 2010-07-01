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Рязань - Авангард

01.07.2010, Четверг, 19:00 мск Рязань, стадион ЦСК Россия. Кубок, 1/32 финала Звезда Рз - Авангард
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009
23 тур
24 августа, понедельник 18:00 Рязань 0:1 Авангард
7 тур
25 мая, понедельник 18:30 Авангард 3:1 Рязань
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