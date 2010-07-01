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Металлург Л - Динамо Бр

01.07.2010, Четверг, 18:00 мск Липецк, стадион Металлург Россия. Кубок, 1/32 финала Металлург Л - Динамо Бр
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