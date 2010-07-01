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Торпедо Вл - Шинник

01.07.2010, Четверг, 18:30 мск Владимир, стадион Торпедо Россия. Кубок, 1/32 финала Торпедо Вл - Шинник
Россия. Кубок (2009/2010)
1/32 финала
1 июля, среда 19:00 Торпедо Вл 1:0 Шинник
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