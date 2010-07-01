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Торпедо - Химки

01.07.2010, Четверг, 18:30 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Россия. Кубок, 1/32 финала Торпедо - Химки
Россия. Кубок (2007/2008)
1/16 финала
27 июня, среда 19:00 Торпедо 1:2 Химки
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