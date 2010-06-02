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Норвегия - Украина

02.06.2010, Среда, 21:00 мск Осло, стадион Уллеваал Товарищеские матчи. Сборные Норвегия - Украина
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
19 ноября, среда 21:00 Украина 1:0 Норвегия
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