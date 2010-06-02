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Сербия - Польша

02.06.2010, Среда, 22:30 мск Варшава, стадион Национальный стадион Товарищеские матчи. Сборные Сербия - Польша
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа A
18 тур
21 ноября, среда 22:45 Сербия 2:2 Польша
3 тур
6 сентября, среда 22:30 Польша 1:1 Сербия
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