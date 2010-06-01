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Нидерланды - Гана

01.06.2010, Вторник, 22:45 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Товарищеские матчи. Сборные Нидерланды - Гана
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