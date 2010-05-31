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Чикаго Файр - Милан

31.05.2010, Понедельник, 04:00 мск Бриджвью, Иллинойс, стадион Тойота Парк Товарищеские матчи Чикаго Файр - Милан
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