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Судьи
Главный судья:
Павел Краловец (Чехия)

Украина - Румыния

29.05.2010, Суббота, 21:30 мск Львов, стадион Украина Товарищеские матчи. Сборные Украина - Румыния
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