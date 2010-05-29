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Швеция - Босния и Герцеговина

29.05.2010, Суббота, 21:00 мск Стокгольм, стадион Френдс Арена Товарищеские матчи. Сборные Швеция - Босния и Герцеговина
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