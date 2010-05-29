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Испания - Саудовская Аравия

29.05.2010, Суббота, 20:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Испания - Саудовская Аравия
Чемпионат мира 2006, группа H
3 тур
23 июня, пятница 18:00 Саудовская Аравия 0:1 Испания
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