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Польша - Финляндия

29.05.2010, Суббота, 19:00 мск Варшава, стадион Национальный стадион Товарищеские матчи. Сборные Польша - Финляндия
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа A
14 тур
12 сентября, среда 20:00 Финляндия 0:0 Польша
2 тур
2 сентября, суббота 22:30 Польша 1:3 Финляндия
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