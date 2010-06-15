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Байкал - Динамо Брл

15.06.2010, Вторник, 14:00 мск Иркутск, стадион Локомотив Россия. Кубок, 1/64 финала Байкал - Динамо Брл
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2010
1 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Байкал 2:0 Динамо Брл
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