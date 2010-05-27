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Сиэтл - Бока Хуниорс

27.05.2010, Четверг, 06:30 мск Сиэтл, стадион Сенчури Линк Филд Товарищеские матчи Сиэтл - Бока Хуниорс
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