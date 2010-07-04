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Судьи
Главный судья:
Андрей Шандор

Шахтер - Таврия

04.07.2010, Воскресенье, 21:45 мск Запорожье, стадион Славутич-Арена Суперкубок Украины, Финал Шахтер - Таврия
Чемпионат Украины (2009/2010)
30 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Таврия 2:3 Шахтер
15 тур
28 ноября, суббота 16:00 Шахтер 3:0 Таврия
Чемпионат Украины (2008/2009)
29 тур
23 мая, суббота 17:00 Шахтер 2:0 Таврия
14 тур
8 ноября, суббота 18:00 Таврия 0:2 Шахтер
Чемпионат Украины (2007/2008)
22 тур
23 марта, воскресенье 15:00 Таврия 3:2 Шахтер
7 тур
25 августа, суббота 20:00 Шахтер 2:0 Таврия
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