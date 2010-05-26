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Эстония - Хорватия

26.05.2010, Среда, 22:30 мск Таллинн, стадион А. Ле Кок Арена Товарищеские матчи. Сборные Эстония - Хорватия
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа E
13 тур
8 сентября, суббота 22:30 Хорватия 2:0 Эстония
10 тур
2 июня, суббота 22:30 Эстония 0:1 Хорватия
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