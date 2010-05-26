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Нидерланды - Мексика

26.05.2010, Среда, 22:00 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Товарищеские матчи. Сборные Нидерланды - Мексика
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