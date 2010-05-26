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Северная Ирландия - Турция

26.05.2010, Среда, 21:30 мск Белфаст, стадион Виндзор Парк Товарищеские матчи. Сборные Северная Ирландия - Турция
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