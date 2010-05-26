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США - Чехия

26.05.2010, Среда, 04:00 мск Товарищеские матчи. Сборные США - Чехия
Чемпионат мира 2006, группа E
1 тур
12 июня, понедельник 20:00 США 0:3 Чехия
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