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Ирландия - Парагвай

25.05.2010, Вторник, 22:45 мск Дублин, стадион Авива-Стэдиум Товарищеские матчи. Сборные Ирландия - Парагвай
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