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Судьи
Главный судья:
Станислав Сухина (Малаховка, Московская область)

Украина - Литва

25.05.2010, Вторник, 20:00 мск Киев, стадион НСК «Олимпийский» Товарищеские матчи. Сборные Украина - Литва
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа B
17 тур
17 ноября, суббота 21:00 Литва 2:0 Украина
9 тур
28 марта, среда 19:00 Украина 1:0 Литва
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