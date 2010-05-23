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Нью-Йорк Ред Буллз - Ювентус

23.05.2010, Воскресенье, 21:00 мск Ист-Резерфорд, Нью-Джерси, стадион Джиантс Стэдиум Товарищеские матчи Нью-Йорк Ред Буллз - Ювентус
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