Введите ваш ник на сайте

Блэкпул - Кардифф

22.05.2010, Суббота, 18:00 мск Блэкпул, стадион Блумфилд Роад Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, Финал Блэкпул - Кардифф
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
25 тур
9 января, суббота 18:00 Кардифф 1:1 Блэкпул
2 тур
15 августа, суббота 00:00 Блэкпул 1:1 Кардифф
...
  • Читайте нас: 