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Турция - Чехия

22.05.2010, Суббота, 20:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Турция - Чехия
Чемпионат Европы 2008, группа A
Групповой этап, 3 тур
15 июня, воскресенье 22:45 Турция 3:2 Чехия
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