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Эстония - Финляндия

21.05.2010, Пятница, 20:00 мск Таллинн, стадион А. Ле Кок Арена Товарищеские матчи. Сборные Эстония - Финляндия
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