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Испания (до 17) - Португалия (до 17)

24.05.2010, Понедельник, 19:00 мск ЧЕ-2010. Сборные. До 17 лет, 3 тур Испания (до 17) - Португалия (до 17)
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