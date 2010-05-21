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Эстудиантес - Интернасьонал

21.05.2010, Пятница, 02:45 мск Порту-Алегре, стадион Бейра-Рио Кубок Либертадорес, 1/4 финала , ответный матч Эстудиантес - Интернасьонал
Первый матч:
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