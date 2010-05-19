Введите ваш ник на сайте

Австрия - Хорватия

19.05.2010, Среда, 22:30 мск Вена, стадион Эрнст Хаппель Товарищеские матчи. Сборные Австрия - Хорватия
Чемпионат Европы 2008, группа B
Групповой этап, 1 тур
8 июня, воскресенье 20:00 Австрия 0:1 Хорватия
...
  • Читайте нас: 