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Ротерхэм - Олдершот

19.05.2010, Среда, 22:45 мск Ротерхэм, стадион Нью-Йорк Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 1/2 финала , ответный матч Ротерхэм - Олдершот
Первый матч:
Англия. Кубок (2008/2009)

18 ноября, вторник 00:00 Ротерхэм 0:3 Олдершот

8 ноября, суббота 00:00 Олдершот 1:1 Ротерхэм
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