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Катар - Россия (мол.)

23.05.2010, Воскресенье, 20:15 мск Сборные. Международный турнир "Надежда". Тулон, 3 тур Катар - Россия (мол.)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. 3 2 1 0 10:3 +7 7
2. 3 2 1 0 7:3 +4 7
3. Катар 3 0 1 2 5:9 -4 1
4. Россия (мол.) 3 0 1 2 3:10 -7 1
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