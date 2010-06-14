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Сокол - Динамо

14.06.2010, Понедельник, 19:00 мск Саратов, стадион Темп Россия. Кубок, 1/64 финала Сокол - Динамо
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
25 тур
19 сентября, суббота 17:00 Сокол 1:0 Динамо
9 тур
11 июня, четверг 18:00 Динамо 1:2 Сокол
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