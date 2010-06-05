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Черноморец - Ангушт

05.06.2010, Суббота, 18:00 мск Новороссийск, стадион Центральный Россия. Кубок, 1/64 финала Черноморец - Ангушт
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
7 тур
20 мая, четверг 00:00 Черноморец 4:0 Ангушт
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