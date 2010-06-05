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Армавир - Астрахань

05.06.2010, Суббота, 15:00 мск Армавир, стадион Юность Россия. Кубок, 1/64 финала Армавир - Астрахань
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
31 тур
30 сентября, среда 17:00 Армавир 2:0 Астрахань
13 тур
14 июня, воскресенье 18:00 Астрахань 0:0 Армавир
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