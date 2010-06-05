Введите ваш ник на сайте

Зенит - Рязань

05.06.2010, Суббота, 18:00 мск Пенза, стадион Первомайский Россия. Кубок, 1/64 финала Зенит - Звезда Рз
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
3 тур
4 мая, вторник 17:30 Зенит 0:0 Рязань
...
  • Читайте нас: 