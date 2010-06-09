Введите ваш ник на сайте

Псков-747 - Волга

09.06.2010, Среда, 18:30 мск Псков, стадион 747 Россия. Кубок, 1/64 финала Псков-747 - Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
4 тур
3 мая, понедельник 18:30 Псков-747 1:0 Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
29 тур
10 сентября, четверг 00:00 Волга 2:1 Псков-747
9 тур
29 мая, пятница 14:00 Псков-747 0:1 Волга
Россия. Кубок (2009/2010)
1/64 финала
5 июня, пятница 00:00 Волга 1:0 Псков-747
...
  • Читайте нас: 