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Гронинген - Утрехт

09.05.2010, Воскресенье, 16:30 мск Гронинген, стадион Евроборг Чемпионат Голландии, 1/2 финала , ответный матч Гронинген - Утрехт
Первый матч: 1 - 3
Чемпионат Голландии (2009/2010)
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 6 мая, четверг 16:30 Утрехт 3:1 Гронинген
Чемпионат Голландии (2009/2010)
32 тур
14 апреля, среда 23:00 Утрехт 1:1 Гронинген
10 тур
18 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 0:0 Утрехт
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