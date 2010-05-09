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Хераклес - Рода

09.05.2010, Воскресенье, 16:30 мск Альмело, стадион Полман Чемпионат Голландии, 1/2 финала , ответный матч Хераклес - Рода
Первый матч: 1 - 1
Чемпионат Голландии (2009/2010)
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 6 мая, четверг 16:30 Рода 1:1 Хераклес
Чемпионат Голландии (2009/2010)
24 тур
19 февраля, пятница 22:45 Рода 2:1 Хераклес
15 тур
28 ноября, суббота 21:45 Хераклес 3:2 Рода
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