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Утрехт - Гронинген

06.05.2010, Четверг, 16:30 мск Утрехт, стадион Галгенваард Чемпионат Голландии, 1/2 финала , первый матч Утрехт - Гронинген
Чемпионат Голландии (2009/2010)
32 тур
14 апреля, среда 23:00 Утрехт 1:1 Гронинген
10 тур
18 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 0:0 Утрехт
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