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Лестер - Кардифф

09.05.2010, Воскресенье, 16:15 мск Лестер, стадион Кинг Пауэр Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 1/2 финала , первый матч Лестер - Кардифф
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
22 тур
30 марта, вторник 22:45 Кардифф 2:1 Лестер
36 тур
13 марта, суббота 18:00 Лестер 1:0 Кардифф
Англия. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
23 января, суббота 18:00 Кардифф 4:2 Лестер
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