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Рубин-2 - Динамо

15.05.2010, Суббота, 18:00 мск Казань, стадион Рубин Россия. Кубок, 1/128 финала Рубин-2 - Динамо
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
23 тур
7 сентября, понедельник 16:30 Динамо 1:0 Рубин-2
7 тур
30 мая, суббота 18:30 Рубин-2 0:1 Динамо
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