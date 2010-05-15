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Сокол - Волга

15.05.2010, Суббота, 18:30 мск Саратов, стадион Локомотив Россия. Кубок, 1/128 финала Сокол - Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
21 тур
27 августа, четверг 18:00 Сокол 1:4 Волга
5 тур
19 мая, вторник 18:00 Волга 0:0 Сокол
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