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Ангушт - Машук-КМВ

10.05.2010, Понедельник, 00:00 мск Назрань, стадион Центральный им. Р. Аушева Россия. Кубок, 1/128 финала Ангушт - Машук-КМВ
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
36 тур
27 октября, вторник 16:00 Машук-КМВ 5:0 Ангушт
18 тур
11 июля, суббота 00:00 Ангушт 0:2 Машук-КМВ
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