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Динамо - Черноморец

10.05.2010, Понедельник, 00:00 мск Ставрополь, стадион Динамо Россия. Кубок, 1/128 финала Динамо - Черноморец
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
4 тур
30 апреля, пятница 00:00 Динамо 0:3 Черноморец
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