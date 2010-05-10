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СКА - Астрахань

10.05.2010, Понедельник, 00:00 мск Ростов-на-Дону, стадион СКА СКВО Россия. Кубок, 1/128 финала СКА - Астрахань
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
30 тур
23 сентября, среда 16:30 Астрахань 0:2 СКА
12 тур
5 июня, пятница 18:00 СКА 2:2 Астрахань
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