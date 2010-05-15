Введите ваш ник на сайте

Орел - Рязань

15.05.2010, Суббота, 18:30 мск Орел, стадион Центральный Россия. Кубок, 1/128 финала Орел - Звезда Рз
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009
20 тур
5 августа, среда 18:00 Рязань 2:2 Орел
4 тур
7 мая, четверг 18:30 Орел 2:1 Рязань
...
  • Читайте нас: 