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Сахалин - Смена

03.05.2010, Понедельник, 10:00 мск Южно-Сахалинск, стадион Космос Россия. Кубок, 1/128 финала Сахалин - Смена
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009
29 тур
17 октября, суббота 09:00 Сахалин 1:1 Смена
17 тур
29 июля, среда 11:00 Смена 1:0 Сахалин
9 тур
11 июня, четверг 11:00 Сахалин 1:0 Смена
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