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Судьи
Главный судья:
Никола Риццоли (Болонья)
Помощники:
Кристиано Копелли, Лука Маджани (оба - Италия)
Дополнительные помощники:
Паоло Тальявенто, Андреа Де Марко (оба - Италия)
Резервный судья:
Джанлука Рокки (Италия)

Атлетико - Фулхэм

12.05.2010, Среда, 22:45 мск Гамбург, стадион Имтех Арена Трансляция: "НТВ+ Футбол" 22:00 (прямая) "НТВ" 22:30 (прямая) Лига Европы, Финал Атлетико - Фулхэм
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