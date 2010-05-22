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Судьи
Главный судья:
Ховард Уэбб (Ротерем)
Помощники:
Майкл Малларки, Дэррен Кэнн (оба - Англия)
Резервный судья:
Мартин Аткинсон (Англия)

Бавария - Интер

22.05.2010, Суббота, 22:45 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Трансляция: "НТВ+ Футбол" 21:30 (прямая) "НТВ" 22:30 (прямая) Лига Чемпионов, Финал Бавария - Интер
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