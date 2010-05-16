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Судьи
Главный судья:
Александр Колобаев (Москва)
Помощники:
В. Дроздов, С. Хральцов (оба - Москва)
Резервный судья:
В. Казьменко (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)

Зенит - Сибирь

16.05.2010, Воскресенье, 14:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 13:00 (прямая) "Первый" 13:50 (прямая) Россия. Кубок, Финал Зенит - Сибирь
Россия. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
6 августа, среда 16:00 Сибирь 1:0 Зенит
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