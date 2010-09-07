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Судьи
Главный судья:
Лоран Дюамель (Руан)

Норвегия - Португалия

07.09.2010, Вторник, 22:30 мск Осло, стадион Уллеваал Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 2 тур Норвегия - Португалия
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Дания 8 6 1 1 15:6 +9 19
2. Португалия 8 5 1 2 21:12 +9 16
3. Норвегия 8 5 1 2 10:7 +3 16
4. Исландия 8 1 1 6 6:14 -8 4
5. Кипр 8 0 2 6 7:20 -13 2
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